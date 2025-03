Russlands Präsident Putin (Alexey Nikolskiy / Pool Sputnik Kremlin / AP / dpa)

Das sind so viele wie noch nie seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Erstmals erfolgt die Einberufung über ein zentrales elektronisches Register. Offiziell sollen die Wehrpflichtigen nicht am Krieg gegen die Ukraine teilnehmen.

Seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat Moskau seine Truppenstärke schrittweise erhöht - zuletzt auf 2,4 Millionen Soldaten. Die jährliche Einberufung im Frühjahr und Herbst ist Teil des regulären Wehrdienstes.

