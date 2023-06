Nach Wagner-Aufstand

Putins Bad in der Menge in Dagestan

In den vergangenen Tagen tritt der russische Präsident Putin erstaunlich oft öffentlich auf, zum Beispiel in Dagestan. Im Kreml ist man wohl der Meinung, Putins Unterstützung in der Bevölkerung habe durch den Aufstand der Prigoschin-Söldner gelitten.

Kellermann, Florian | 30. Juni 2023, 07:49 Uhr