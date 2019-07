Raketenstart abgebrochen Rückschlag für das indische Raumfahrtprogramm

Das ehrgeizige indische Raumfahrtprogramm hat einen Rückschlag erlitten. Der Start einer Rakete zum Mond musste kurzfristig abgebrochen werden. Aber Indien will hier auf Nummer sicher gehen. Mit der gleichen Rakete sollen in wenigen Jahren Astronauten in den Weltraum fliegen.

Von Bernd Musch-Borowska

