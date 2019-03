RAW-Air Serie auch für Frauen "Ein Schritt in die richtige Richtung"

Erstmals dürfen in diesem Jahr auch Frauen an der RAW-Air Serie in Norwegen teilnehmen. Für das Frauen-Skispringen sei das ein sehr wichtiger Schritt gewesen, sagte Skisspringerin Katharina Althaus im Dlf. Sie hofft auch, dass in Zukunft noch mehr Wettbewerbe auf der Großschanze folgen.

Katharina Althaus im Gespräch mit Astrid Rawohl