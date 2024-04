Krieg in der Ukraine

Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen getöteter Ukrainer in Murnau

In Murnau sind zwei Ukrainer mutmaßlich von einem Russen getötet worden. Bei den Opfern handelt es sich um Soldaten, die zur Reha in Bayern waren. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt. Es ist nicht der erste Mord an Ukrainern in Deutschland.