Manfred Kloiber: Die Quantentechnologie ist zur Zeit eines der Lieblingsthemen der IT-Visionäre. Darunter versteht man Technologien, die sich die bizarren Effekte der Quantenwelt zunutze machen mit dem Ziel, hochparallel arbeitende Supercomputer zu entwickeln. Oder auch neuartige Kommunikationskanäle via Internet zu schaffen, die absolut abhörsicher sind. Lange Zeit traf man bei Veranstaltungen zum Thema Quantentechnologie vor allem auf Grundlagenforscher von Universitäten oder Max-Planck-Instituten. Doch das hat sich geändert. Bei einem Symposium, zu dem der Münchner Kreis am Donnerstag geladen hatte, da wurden auch viele Industrievertreter unter den Referenten und rund 200 Gästen gesichtet. Mein Kollege Ralf Krauter war auch dabei. Ralf, wittern da die Industrievertreter inzwischen Morgenluft mit neuen Geschäftsfeldern?

Ralf Krauter: Definitiv. Also dass sich da Umbrüche anbahnen, die die IT-Branche umkrempeln werden, war unter den versammelten Experten unstrittig. Konzerne wie Google, IBM, Intel, Toshiba und Microsoft investieren ja massiv in die Entwicklung von Quantencomputern. Die Frage ist nur: Auf welchen Zeitskalen ist da jetzt mit bahnbrechenden Innovationen zu rechnen, die dann wirklich auch lukrative neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Bei der abhörsicheren Kommunikation mittels Quantenkryptographie rechnen Fachleute in den nächsten 5 Jahren mit neuen kommerziellen Anwendungen, um etwa vertrauliche Firmendaten langfristig vor fremdem Zugriff zu schützen. Beim Quantencomputer, dem ‚heiligen Gral’ der neuen Quantentechnologien, war der Tenor eher, dass der wohl noch 10 Jahre entfernt ist. Das sagte zum Beispiel Astrid Elbe, Entwicklungschefin Europa beim Chiphersteller Intel. Und auch Ingolf Wittmann, der bei IBM für Quantencomputer zuständig ist, äußerte sich in München ähnlich.

Quantencomputer sind Superrechnern überlegen

Kloiber: Aber einen Hype, den gibt es definitiv. Der wird nämlich befeuert nicht zuletzt durch Google, wo ein Forscherteam noch in diesem Jahr den Beweis antreten will, dass Quantencomputer konventionellen Superrechnern nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch überlegen sind.

Sprecherin: Im Frühjahr präsentierten die Entwickler von Google Research ihren neuesten Quantenprozessor. Sein Name: Bristlecone. Sein Herzstück: 72 supraleitende Leiterschleifen, die als so genannte Quantenbits fungieren. Auf wenige Tausendstel Grad über dem absoluten Nullpunkt gekühlt, sollen diese 72 Qubits Bemerkenswertes zuwege bringen. Sie sollen eine Rechenaufgabe lösen, an der sich konventionelle Supercomputer bislang die Zähne ausbeißen. Wenn die Demonstration gelingt, wäre das der lang erhoffte Beweis, dass Quantencomputer klassischen Rechnern bei der Lösung bestimmter Probleme tatsächlich haushoch überlegen sind.

Professor Tommaso Calarco, Direktor des Instituts für komplexe Quantensysteme an der Universität Ulm, war vor zwei Monaten in Santa Barbara und hat sich den Stand der Entwicklung angesehen. Sein Eindruck: Die Chancen, dass das Team von Google-Research sein Ziel noch in diesem oder spätestens im nächsten Jahr erreicht, stehen gut:

"Das heißt aber immer noch nicht, dass diese Anwendungen jetzt sofort das Computing revolutionieren. Selbst der Chef des Google Labs, John Martinis, hat deutlich gesagt: Das ist wissenschaftlich sehr aufregend, ist aber für die Lösung von einem nutzlosen Problem. Das ist ein Problem, das sehr speziell ist, aber dafür gemacht, dass man zeigt: Das ist etwas, was ein Quantencomputer machen kann und kein klassischer Computer."

Quantenregister könnte mehr Zahlen speichern als die Summe aller Atome

Dass der Nachweis dieser Quanten-Überlegenheit einem Prozessor mit wenigen Dutzend Informationseinheiten gelingen könnte, hängt mit deren erstaunlichen Eigenschaften von Quantenbits zusammen. Während ein klassisches, digitales Bit entweder den Wert Null oder Eins hat, kann ein Qubit beide Werte gleichzeitig annehmen – wie eine Münze im Flug, die sowohl Kopf als auch Zahl repräsentiert und erst beim Aufprall auf eins von beiden festlegt wird. Der Vorteil: Während ein PC mit 16 klassischen Bits nur einen von 65536 Werten kodieren kann, kann ein Rechner mit 16 Qubits alle 65536 Werte gleichzeitig verarbeiten. Ein Quantenregister mit nur 250 Qubits könnte theoretisch mehr Zahlen gleichzeitig speichern als es Atome im Universum gibt.

Doch es gibt ein: Schon die kleinste Störung beendet den fragilen Überlagerungszustand der Qubits, deshalb müssen sie akribisch vor Umwelteinflüssen geschützt werden. Bei mehr als einigen Dutzend ist das noch keinem gelungen. So testen IBM und Intel aktuell Quantenprozessoren mit gerade mal 50 Qubits. Für Probleme mit praktischer Relevanz viel zu wenig:

"Für eine praktische Umsetzung, die dann für Verbraucher von Nutzen sein könnte, müssen wir schon noch warten, dass Tausende, vielleicht Millionen von Quantenbits da sind. Was prinzipiell möglich ist, es gibt aber große ingenieurwissenschaftliche Herausforderungen, die beherrscht werden müssen, bevor das der Fall sein kann."

Mit welchen Technologieplattformen sich künftig einmal Ensembles von zigtausend oder Millionen Qubits realisieren lassen, das ist derzeit noch völlig offen. Aktuell haben die supraleitenden Leiterschleifen die Nase vorn. Auf sie setzen neben Google auch IBM und Intel. Doch die Kühlung supraleitender Quantenbits ist aufwändig und ihre Ansteuerung über Mikrowellenantennen so komplex, dass die Technik wohl nur begrenzt skalierbar, also ausbaubar ist. Intel und andere arbeiten deshalb parallel an so genannten Spin-Qubits, bei denen isolierte Elektronen in speziellen Halbleiterstrukturen als Informationsspeicher dienen. Dieser Ansatz steckt noch in den Kinderschuhen, wäre aber leichter skalierbar und kompatibel mit klassischer Silizium-Halbleitertechnologie.