Rechter Terror Recherchen zu Gewalttaten und Netzwerken

In dieser Woche jährt sich der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zum zweiten Mal. Zwar ist der Täter inzwischen verurteilt, Vieles ist jedoch noch unklar. Die Ermittlungen hat der Journalist Martín Steinhagen intensiv begleitet. Seine Recherchen hat er in einem Buch zusammengefasst.

Martín Steinhagen im Gespräch mit Catrin Stövesand

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek