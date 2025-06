Die Kandidaten zur Stichwahl um Polens Präsidentschaft: Karol Nawrocki und Rafał Trzaskowski. (picture alliance / NurPhoto / Beata Zawrzel)

Das finale Ergebnis wird erst in den kommenden Stunden erwartet. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 72 Prozent. Beide Politiker hatten sich am Abend zuversichtlich gezeigt, als Gewinner aus der Wahl hervorzugehen. Der Ausgang der Wahl ist richtungsweisend für das EU-Land: Ein Sieg Trzaskowskis hätte die liberal-konservative Regierung von Ministerpräsident Tusk gestärkt. Nawrocki hingegen hatte angekündigt, im Falle eines Wahlerfolgs Reformvorhaben der Regierung zu blockieren. Zudem stellt er die bisher starke Unterstützung Polens für die Ukraine in Frage.

Der Präsident hat in Polen nicht nur repräsentative Aufgaben, sondern ist auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte, bestimmt die Außenpolitik mit und hat zudem das Recht, Gesetze einzubringen und zu verhindern.

Im ersten Wahlgang Mitte Mai hatte keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit von mindestens 50 Prozent erreicht. Trzaskowski hatte damals knapp vorn gelegen. Das extrem rechte Lager hatte allerdings überraschend großen Zulauf erhalten.

