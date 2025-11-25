Wirtschaftsstandort Deutschland

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Deutschland bleibe hinter seinen Möglichkeiten zurück und brauche als zurückgefallener Standort ein Fitnessprogramm, sagte die CDU-Politikerin beim Arbeitgebertag in Berlin. Die Zeit dafür laufe ab. So müssten die Energiekosten dringend gesenkt und die Sozialsysteme zukunftsfähig gemacht werden. Weiter erklärte Reiche, bislang sei noch nicht überall angekommen, wie dramatisch die Lage der Wirtschaft derzeit sei. Konkret plädierte sie für weniger Bürokratie, eine Anpassung des Renteneintritts an die gestiegene Lebenserwartung und eine Stärkung der privaten Altersvorsorge. Arbeitgeber-Präsident Dulger kritisierte, der Sozialstaat wachse inzwischen schneller als die Wirtschaft. Durch Größe aber werde dieser nicht gerechter, sondern nur schwerer zu finanzieren.

Dulger betonte, die schwarz-rote Koalition brauche mehr Ambitionen. Die Probleme könnten nicht in Kommissionen verlagert und damit weiter auf die lange Bank geschoben werden.

