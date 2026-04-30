Kurz vor dem Tankrabatt

Ab dem 1. Mai soll das Tanken billiger werden - dann sinkt die Steuer auf Benzin und Diesel. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jens Büttner)

Bei E10 waren es 15,4 Cent. Zudem waren beide Kraftstoffe vor und nach dem Sprung teurer als am Vortag. Der Grund für die Entwicklung könnte in den stark gestiegenen Ölpreisen liegen, die zuletzt auf die höchsten Werte seit 2022 geklettert waren. Gestern hatten sich die Preise im bundesweiten Tagesdurchschnitt kaum bewegt.

Ab morgen gilt für zwei Monate eine Senkung der Mineralölsteuer um 17 Cent pro Liter. Wie schnell die Senkung weitergegeben wird, ist unklar. Die Tankstellen sind dazu nicht verpflichtet. Der Rabatt gilt zudem nur für Sprit, der am 1. Mai nach Mitternacht Raffinerien und große Tanklager verlässt.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.