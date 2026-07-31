Die Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts, Sachsens und Thüringens, Schulze, Kretschmer und Voigt (v.l.n.l.) warnen vor Nachteilen für ihre Länder (picture alliance / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Die Deutsche Rentenversicherung zahlte in Ostdeutschland zuletzt höhere Renten als im Westen. An der Spitze lagen Männer in Sachsen: 2024 bekamen sie durchschnittlich 1.477 Euro monatlich. Wo ist also das Problem?

Der erste Eindruck trügt – Ostdeutsche leben nicht im Renten-Schlaraffenland, die Zahlen zeigen aber, wie wichtig die gesetzliche Rente in Ostdeutschland ist. Für die meisten Rentnerinnen und Rentner zwischen Rügen und dem Erzgebirge ist die gesetzliche Rente die einzige Einnahmequelle.

Historische Ungerechtigkeiten zwischen Ost und West

Private Altersvorsorge durch Aktiendepots, Mieteinnahmen aus aufgekauften Altbauwohnungen oder zusätzliche Betriebsrenten bekommen nur die wenigsten Ostrentner. Zum Vergleich: Im Westen macht die gesetzliche Rente nur etwa die Hälfte des Alterseinkommens aus.

Diese Ungleichheit bleibt: Beim Vermögensaufbau starten noch junge Ostdeutsche auch heute von einer wesentlich schlechteren Position als gleichalte Westdeutsche – denn erben werden sie kaum etwas. Es wundert daher nicht, dass die Ost-Ministerpräsidenten nun gegen die Rentenpläne der Bundesregierung auf die Barrikaden gehen.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer lässt seinem Frust im Interview mit der Sächsischen Zeitung freien Lauf: Die Bundesregierung lasse Verständnis für den Osten vermissen – neben der Rente auch bei Pflege- und Krankenhausreform.

Aber ist die Rentenversicherung das richtige Instrument, um historische Ungerechtigkeiten auszugleichen? Daran muss man ein großes Fragezeichen setzen. Denn: Rentengeschenke heute müssen aus Steuern oder Beiträgen finanziert werden – immer zulasten der jüngeren Generationen.

Warum kommt der Widerspruch erst jetzt?

Trotzdem: Wer Anfang der 1980er-Jahre mit 16 eine Ausbildung begonnen hat und seitdem durchgängig arbeitet, hat sich die Rente verdient – heute, nicht erst in einigen Jahren. Dass Arbeitgeberverbände die Rente nach 45 Arbeitsjahren als „frühzeitiges Ausscheiden“ aus dem Arbeitsmarkt bezeichnen, ist mit Blick auf die Lebensleistung von Arbeitern und Handwerkerinnen in Ost wie West ungehörig.

So richtig der Widerspruch der Ost-Ministerpräsidenten also ist, muss man sich fragen: Warum kommt er erst jetzt? Immerhin hat die Rentenkommission ihre Vorschläge schon im Juni vorgelegt, haben sich Bundeskanzler Merz und Arbeitsministerin Bas längst dahinter gestellt. Die Renten-Revolte der CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten ist vor allem auch ein Wahlkampfmanöver.

Sachsen-Anhalts wahlkämpfender Ministerpräsident Schulze wünscht sich offen, sein Parteichef Merz möge endlich in die Sommerpause verschwinden und der AfD keine weiteren Steilvorlagen liefern, wie jüngst mit den umstrittenen Personalrochaden im Kabinett. Ob das Aufbegehren der Ost-Länderchefs bei der Rentenreform Wähler überzeugt, ist aber fraglich.