Im Iran-Krieg gibt es laut Reuters und Axios Bemühungen um eine Waffenruhe. (picture alliance / Anadolu | Fatemeh Bahrami)

Darüber berichten die Nachrichtenagentur Reuters und das US-Nachrichtenportal Axios. Laut Reuters gibt es einen Entwurf für eine mögliche Waffenruhe, der von Pakistan vermittelt wurde. Der Plan sieht einen zweistufigen Ansatz vor, mit einer sofortigen Feuerpause und einem sich anschließenden, umfassenderen Abkommen. Weiter hieß es, die USA und der Iran hätten den Plan bereits erhalten. Ein iranischer Regierungsvertreter bestätigte das laut Reuters und stellte zugleich klar, man lasse sich nicht auf Ultimaten oder äußeren Druck ein.

US-Präsident Trump hat dem Iran ein Ultimatum gestellt, um die blockierte Handelsroute der Straße von Hormuz wieder freizugeben. Zuletzt sagte Trump, Teheran müsse bis Dienstagabend einlenken, ansonsten werde man die Infrastruktur des Landes angreifen.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.