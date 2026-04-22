Persischer Golf

Die Straße von Hormus auf einer Satellitenaufnahme der NASA (IMAGO / ZUMA Press Wire / Modis Team / Nasa Gsfc)

Diese hätten versucht, die Meerenge zu passieren und seien an die Küste Irans gelotst worden, hieß es in einer Erklärung. Iranische Nachrichtenagenturen berichteten zudem von einem Angriff auf ein drittes Schiff durch die Revolutionsgarden. Es sei vor der Küste auf Grund gelaufen. Zuvor hatte bereits die Seehandelsaufsicht der britischen Marine Angriffe auf Frachtschiffe in der Straße von Hormus bestätigt.

Unterdessen hat der Iran die Ankündigung von US-Präsident Trump, die bestehende Waffenruhe zu verlängern, offiziell zur Kenntnis genommen. Der Sprecher des Außenministeriums bestätigte dies in Teheran. Er äußerte sich nicht dazu, ob und wann der Iran zu neuen Verhandlungen mit den USA bereit ist. Trump hatte erklärt, er werde von neuen Angriffen absehen, bis Gespräche mit der iranischen Führung zu einem Ende gekommen seien. Eine neue Frist setzte er nicht.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.