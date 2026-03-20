Iran-Krieg

Die Mina Al-Ahmadi-Ölraffinerie in Kuwait ist von Drohnen getroffen worden. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Nach Angaben der ihr nahestehenden Nachrichtenagentur Tasnim ist der General bei einem Angriff getötet worden, für den die Revolutionsgarden Israel und die USA verantwortlich machen. Israels Armee teilte mit, eine neue Angriffswelle auf den Iran in Teheran gestartet zu haben. Gleichzeitig melden Bahrain, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate am frühen Morgen Raketenangriffe. In Kuwait griff der Iran erneut die Ölraffinerie Mina Al-Ahmadi an. Mehrere Anlagen seien vorsorglich abgeschaltet worden. In einem Schreiben, das von dem bisher nach wie vor noch nicht öffentlich in Erscheinung getretenen neuen Obersten Führer im Iran, Modschtaba Chamenei, stammen soll, wird dazu aufgerufen, Feinden der Islamischen Republik die Sicherheit zu nehmen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.