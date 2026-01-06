Delcy Rodríguez wurde zur Interimspräsidentin Venezuelas ernannt. (picture alliance / Xinhua News Agency / Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui)

Das Land müsse zunächst wieder "in Ordnung gebracht" werden, sagte Trump dem Sender NBC News. Venezuelas Verfassung sieht vor, dass bei einer dauerhaften Abwesenheit des Präsidenten zunächst die Vizepräsidentin die Amtsgeschäfte übernimmt. Diese muss innerhalb eines Monats eine Neuwahl ansetzen. Ob die neue Staatsführung die aktuelle Lage als dauerhafte Abwesenheit bewertet, ist allerdings unklar.

Die bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodríguez legte inzwischen ihren Eid als geschäftsführende Präsidentin ab. Sie erklärte, sie werde sich für "Frieden und Ruhe" in ihrem Land einsetzen. Derweil beteuerte Maduro bei seiner ersten Anhörung vor einem Gericht in New York seine Unschuld. Er betrachte sich weiterhin als Staatschef Venezuelas. Die US-Justiz wirft ihm "Drogenterrorismus" vor.

In einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats warf der venezolanische Botschafter Moncada Washington einen Bruch des Völkerrechts vor. US-Botschafter Waltz sprach hingegen von einem Akt der Strafverfolgung. Auch habe Maduro zuvor mehrere diplomatische Angebote ausgeschlagen.

Russland und China verlangten in der Sitzung die Freilassung Maduros und seiner Ehefrau.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.