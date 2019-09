Rugby-WM in Japan Generalprobe für Olympia

In Japan beginnt die Rugby-Weltmeisterschaft. Für die Veranstalter ist es ein Dreivierteljahr vor den Olympischen Spielen in Tokio so etwas wie ein Testlauf. Die Rugby-Weltmeisterschaft gilt nach den Spielen und der Fußball-WM als drittgrößtes Sportevent der Welt.

Von Kathrin Erdmann

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek