80 Rabbiner aus aller Welt fordern ein Ende des Hungers in Gaza

Das entsprechende Schreiben liegt der Katholischen Nachrichten-Agentur vor. Darin heißt es, die Gräueltaten der radikalislamischen Hamas entbänden Israel nicht von seiner Verantwortung für die humanitäre Krise in dem Palästinensergebiet. Kritisiert wird auch, dass Regierungschef Netanjahu keinerlei Ideen für eine Zeit nach dem derzeitigen Krieg entwickelt habe. Zudem verurteilen die Rabbiner die eskalierende Gewalt durch extremistische Siedler im Westjordanland: Sie habe zum Mord an Zivilisten geführt und die Region weiter destabilisiert.

Ein israelischer Planungsausschuss berät heute über ein weiteres Siedlungsprojekt. Dabei geht es um den Bau von etwa 3.400 Häusern im Westjordanland.

