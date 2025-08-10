Ukraine
Russen berichten über ukrainischen Drohnenangriff - Ein Toter und Verletzte in Saratow

Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind russischen Behörden zufolge in Saratow an der Wolga ein Mensch getötet und mehrere weitere Bewohner verletzt worden.

    Der Gouverneur der Region Saratow, Roman Busargin (r),mit Feuerwehrleuten und Rettungskräften. Im Hintergrund ist Rauch nach einem Angriff ukrainischer Drohnen auf Industrieanlagen zu sehen.
    Trümmer abgeschossener Drohnen hätten mehrere Wohnblöcke beschädigt, teilte der Gouverneur der Region über Telegram mit. Es gebe einen Toten, mehrere Bewohner hätten medizinische Hilfe benötigt, erklärte er weiter. Die Rede ist auch von Schäden an einer Industrieanlage. In lokalen sozialen Netzwerken kursierten nicht überprüfbare Aufnahmen von einem Großbrand. Ukrainische Medien berichteten, ein ölverarbeitender Betrieb sei das Ziel der Drohnenschläge gewesen.
    Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Flugabwehr habe in der vergangenen Nacht 121 ukrainische Drohnen zerstört.
