Trümmer abgeschossener Drohnen hätten mehrere Wohnblöcke beschädigt, teilte der Gouverneur der Region über Telegram mit. Es gebe einen Toten, mehrere Bewohner hätten medizinische Hilfe benötigt, erklärte er weiter. Die Rede ist auch von Schäden an einer Industrieanlage. In lokalen sozialen Netzwerken kursierten nicht überprüfbare Aufnahmen von einem Großbrand. Ukrainische Medien berichteten, ein ölverarbeitender Betrieb sei das Ziel der Drohnenschläge gewesen.
Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Flugabwehr habe in der vergangenen Nacht 121 ukrainische Drohnen zerstört.
Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.