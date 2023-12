Bei russischen Drohnenangriffen wurden bereits zahlreiche Gebäude in Odessa zerstört. (Archivbild) (picture alliance / Zumapress / Hector Adolfo Quintanar Perez)

Lokale Medien berichteten von mehreren Explosionen, die zunächst auf den Einsatz der Flugabwehr zurückgeführt wurden. Die Luftraumüberwachung hatte zuvor den Anflug von mehreren sogenannten Kamikaze-Drohnen über das Schwarze Meer gemeldet. Die Bewohner wurden aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen. Auch in anderen Regionen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst.

Die niederländische Verteidigungsministerin Ollongren kündigte die Lieferung von 18 Kampfflugzeugen vom Typ F-16 an die Ukraine an. Das Land hatte bereits zugesagt, die Maschinen für das Training ukrainischer Piloten in Rumänien zur Verfügung zu stellen. Nun wurde offiziell beschlossen, die F-16 auch zu übergeben. Polens neuer Außenminister Sikorski sicherte der Ukraine bei seinem Antrittsbesuch in Kiew weitere Unterstützung zu.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.