Russischer General wurde durch Bombe in Moskau getötet. (Uncredited/Investigative Committee of Moscow via AP/dpa)

Wer die Bombe gelegt hat, ist nicht bekannt. Die Ermittler schlossen nicht aus, dass ukrainische Spezialkräfte dafür verantwortlich gewesen sein könnten. Es werde in allen Richtungen ermittelt.

Laut offiziellen Angaben leitete Sarwarow die Abteilung für operative Ausbildung der Armee im russischen Generalstab. Zuvor hatte er militärische Einsätze in Syrien organisiert.

Vor einem Jahr war schon einmal ein russischer General durch eine Bombe in Moskau getötet worden. Damals bekannte ​sich der ​ukrainische Geheimdienst SBU zu dem Anschlag. Der Mann sei für den Einsatz chemischer Waffen gegen ukrainische Truppen verantwortlich gewesen, erklärte der SBU damals. Russland wies das zurück.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.