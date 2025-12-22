Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Wie staatliche Ermittler mitteilten, leitete der Generalleutnant die Abteilung für operative Ausbildung der Armee. Wer die Bombe gelegt hat, ist nicht bekannt. Die Ermittler schlossen nicht aus, dass ukrainische Spezialkräfte dafür verantwortlich gewesen sein könnten.

Vor einem Jahr war schon einmal ein russischer General durch eine Bombe in Moskau getötet worden. Damals bekannte ​sich der ​ukrainische Geheimdienst SBU zu dem Anschlag. Der Mann sei für den Einsatz chemischer Waffen gegen ukrainische Truppen verantwortlich gewesen, erklärte der SBU damals. Russland wies das zurück.

