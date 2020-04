Russischer TV-Kanal Doschd Ein Sender lässt sich nicht beirren

Doschd gilt nach zehn Jahren auf Sendung als wichtigster unabhängiger Fernsehsender in Russland. Auseinandersetzungen mit der repressiven Regierung in Moskau gehören von Anfang an zum Redaktionsgeschäft. Doch die Macher lassen sich nicht von ihren Zielen abbringen.

Von Thielko Grieß