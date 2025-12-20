Russland befinde sich in einer Warteposition, sagte Yusupov im Deutschlandfunk. Die russische Diplomatie ignoriere weitgehend, was in Berlin zwischen den Europäern, der Ukraine und der US-amerikanischen Seite passiert sei. Yusupov äußerte Zeifel, ob Europa den Kreml zu einer Änderung seiner Politik bewegen könne. Plan A der russischen Strategie sei weiterhin die Zermürbung der Ukraine. Es sei aber extrem wichtig für das Durchhaltevermögen Kiews im Krieg gegen Russland, dass die Europäer zu einer gemeinsamen Position gefunden hätten.
