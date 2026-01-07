Beschlagnahmter Öltanker

USA beschlagnahmen russischen Öltanker im Nordatlantik. (AFP Photo/US European Command /Handout)

Kein Staat habe das Recht, in internationalen Gewässern die freie Fahrt ordnungsgemäß registrierter Schiffe zu behindern, erklärte ein Sprecher. US-Behörden zählen das Schiff zur sogenannten Schattenflotte, die unter Verstoß gegen Sanktionen Öl für Länder wie Venezuela, Russland und den Iran transportiert. Militärs hatten den Tanker wochenlang verfolgt und im Nordatlantik vor der Küste Schottlands aufgebracht. Die Grundlage dafür sei eine richterliche Anordnung gewesen, erklärte das US-Militärkommando für Europa. Das Verteidigungsministerium in London erklärte, britische Truppen hätten die Aktion unterstützt.

Die Regierung in Washington teilte zudem mit, auch einen Öltanker in der Karibik übernommen zu haben. Dieser habe ebenfallls Verbindungen zu Venezuela, erklärte Heimatschutzministerin Noem in sozialen Medien.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.