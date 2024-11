Ukraine-Krieg

Russland setzt erstmals Interkontinentalrakete ein

Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew erstmals mit einer Interkontinentalrakete angegriffen. Die Rakete sei in der Region Astrachan am Kaspischen Meer gestartet und in etwa 1.000 Kilometer Entfernung in der Region Dnipropetrowsk eingeschlagen.