Todesurteil gegen Deutschen politisch motiviert?

In Belarus ist offenbar ein 29-jähriger Deutscher zum Tode verurteilt worden. Belarussische Oppositionelle vermuten, dass politischer Druck aufgebaut werden solle, damit der in Deutschland inhaftierte "Tiergartenmörder" an Russland ausgeliefert werde.

Sawicki, Peter | 23. Juli 2024, 06:19 Uhr