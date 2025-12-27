In der Nacht wurde Kiew erneut massiv von Russland angegriffen. (Archivbild) (Patrick Muzart / ZUMA Press Wire / d / Patrick Muzart)

Die ukrainische Luftwaffe warnte vor Attacken unter anderem in den Regionen Tschernihiw, Mykolajiw, Charkiw und Schytomyr. Aus mehreren Orten wurden Explosionen und Brände gemeldet. Auch die Hauptstadt Kiew war betroffen. Medienberichten zufolge kamen auch Hyperschallraketen vom Typ Kinschal zum Einsatz. Ziel sei unter anderem die Energie-Infrastruktur gewesen.

Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Präsident Selenskyj will an diesem Wochenende mit US-Präsident Trump zusammenkommen. Gegenstand der Beratungen soll die überarbeitete Version des zunächst von den USA präsentierten 28-Punkte-Plans sein. Dieser entsprach nahezu den russischen Forderungen. Der neue Plan umfasst nur noch 20 Punkte. Er stößt wiederum in Moskau auf Kritik.

