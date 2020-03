Die Menschen im Saarland hätten verstanden, in diesen Tagen zusammenzuhalten, sagte Tobias Hans (CDU), der saarländische Ministerpräsident im Deutschlandfunk. Aktuell bedeute, das Abstand zu halten. Das Saarland hatte am Freitag (20.03.2020), ähnlich wie Bayern, landesweite Beschränkungen verhängt: Nur noch aus triftigen Gründen ist das Verlassen der eigenen Wohnung erlaubt. Die Regelung gilt zunächst bis zum 3. April.



Die überwiegende Anzahl der Menschen hätte sich am Folgeta an die Auflagen im Saarland gehalten, bestätigte Hans. "Aber natürlich gibt es auch Verstöße. Die Polizei ist einige Male ausgerückt, es mussten unerlaubte Versammlungen auseinander gebracht werden. Da sind Dinge zur Anzeige gebracht worden. Wir greifen hier sehr hart durch, weil wir wissen es geht jetzt um den Schutz der Bevölkerung".

"Es können Menschen sterben"

Gastronomen, die ihren Barbetrieb illegal in Privaträumen weitergeführt hätten, würden zum Beispiel empfindliche Strafen drohen, sagte der CDU-Ministerpräsident und verdeutlichte den Ernst der Lage: "Wer sich hier gegen die Auflagen verhält, der bringt Leib und Leben von Menschen in Gefahr. Es können Menschen sterben."

Ingesamt hätte er sich zusammen mit den Bundesländern mehr einheitliche Maßnahmen in der Coronakrise gewünscht. Als saarländischer Ministerpräsident würde er aufgrund der geografischen Nähe ohnehin nach Frankreich schauen, da es im Saarland viele französische Pendler gebe. Die Lage im Saarland sei aufgrund der Nähe zum französischen Corona-Risikogebiet Grand Est (Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) ganz anders, als zum Beispiel in Sachsen, sagte der 42-Jährige.

Im Deutschlandfunk warb er für das Modell der Ausgangsbeschränkung, wie es in Österreich praktiziert werde. Dies sei ein "atmendes System" und erlaube auch Familien, die gemeinsam in einem Haushalt leben, zusammen auf die Straße zu gehen. Oder einem Renterpaar sich auch noch zusammen mit einem Freund zu treffen, um gemeinsam einen Spaziergang zu machen. Er hoffe, dass er dies in der Telefonkonferenz am Sonntag mit Kanzlerin Angela Merkel und den anderen Ministerpräsidenten durchsetzen könne.

