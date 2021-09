Insgesamt ging es bei der Bundestagswahl abwärts für die Rechtspartei um das Spitzenduo Alice Weidel und Tino Chrupalla. Bundesweit kommt - laut vorläufigem Endergebnis - die AfD nur noch auf 10,3 Prozent. 2017 waren es noch 12,6 Prozent. "Aber es ist zwiegespalten," sagte Landeskorrespondent Alexander Moritz im Dlf. "Dafür hat die Partei ingesamt mehr Direktmandate gewonnen. Es sind 16, bei der letzten Wahl waren es drei." In Sachsen und Thüringen habe die AfD die anderen Parteien abgehängt und deutlich mit ihren Direktkandidaten punkten können.

Die Situation in Thüringen

In Thüringen mit Landesparteichef Björn Höcke, wo die AfD wegen rechtsextremer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wurde sie jetzt zum ersten Mal mit 24,0 Prozent stärkste Kraft. Die AfD nahm der CDU, die hier vor vier Jahren alle acht Direktmandate geholt hatte, sieben ab. Vier AfD-Kandidaten können direkt in den Bundestag einziehen, die SPD kann drei Kandidaten direkt schicken. Den extrem rechten Kurs im Osten interpretierte der Sprecher der AfD Thüringen, Stefan Möller, durch das Wahlergebnis als gestärkt. Im MDR sagte er, er würde sich wünschen, dass die Bundespartei, die sogenannten Bürgerlichen um Parteichef Jörg Meuthen, mehr das Erfolgskonzept des Ostens wage.

Die Situation in Sachsen

In Sachsen hat die AfD an Zustimmung verloren. 24,7 Prozent, rund zwei Prozent weniger im Vergleich zur Bundestagswahl. 2017 vom selbstgesteckten Ziel 30 Prozent bleibt die AfD damit weit entfernt. "Die Stärke der AfD ist hier im Osten eine Schwäche der CDU, die eben die Direktmandate fast alle verloren hat. Die AfD versucht das als die Sensation, als Wahlsieg zu verkaufen", sagte Landeskorrespondent Alexander Moritz im Dlf. Der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban erklärte, die Partei habe trotz Verlusten ihren Anspruch als Volkspartei behauptet.





12. Bundesparteitag der Alternative für Deutschland (picture alliance / Revierfoto)Mit welchem Programm die AfD Wahlkampf machtIm Programm der AfD für die Bundestagswahl haben sich einige Positionen der Partei verschärft. Forderungen sind unter anderem ein EU-Austritt Deutschlands und eine vollständig andere Corona-Politik.

In Sachsen verlor die CDU nahezu alle Wahlkreise an die AfD, darunter auch der bisherige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz. Lediglich im Vogtland rund um Plauen und in den drei großen Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz konnten sich Direktkandidaten von CDU, SPD und der Linken durchsetzen. In einem der beiden Dresdener Wahlkreise lag der CDU-Kandidat denkbar knapp vor dem AfD-Bewerber mit nur 39 Stimmen. Tino Chrupalla, Spitzenkandidat der Bundespartei, gewann erneut das Direktmandat im Wahlkreis Görlitz.

Wieso ist die AfD stark im Osten?

Wieso die AFD hier so stark ist, dafür gibt es viele Erklärungsansätze. Die Partei habe die in Sachsen besonders ausgeprägte Stimmung gegen die Corona-Politik und den Hang zu Verschwörungsdenken für sich nutzen können, analysiert der Politikwissenschaftler Hans Vorländer von der TU Dresden.

Allerdings habe die CDU schon vor Corona seit Jahren an Rückhalt in der Fläche verloren. Das habe sich nun bei den Direktmandaten niedergeschlagen. Das scheint eine personelle Schwäche auch der CDU insbesondere in Sachsen zu sein. Dass sie eben keine wirklich durchschlagenden auch der AfD, die Paroli bietenden Kandidaten zur Verfügung hatte, die dann in den Wahlkreisen hätten erfolgreich sein können. "Man sieht die Schuld bei der Bundes-CDU. Persönliche, personelle Konsequenzen bügelt man ab", sagte Landeskorrespondent Moritz.





Ortszentrum und Stadtkirche in Vacha, Thüringen. (picture alliance / Bildagentur-online / Sunny Celeste )Thüringen und Sachsen nach der Bundestagswahl - Stadt-Land-Gefälle nutzt der AfD

Der Osten Deutschlands kam im Wahlkampf und in der Berichterstattung zu wenig vor, kritisiert die Politologin Judith Enders. Es braucht einen neuen Blick auf das Stadt-Land-Gefälle.

Reaktionen von Kirchen und Verbänden

Führende Vertreter der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens haben sich beunruhigt über den Ausgang der Bundestagswahl im Freistaat geäußert. "Mit Sorge sehe ich, dass gerade in unserem Bundesland jene Partei so viel Zuspruch erfahren hat, deren Vertreter zum Teil offen nationalistische und rassistische Vorurteile bedienen", sagte Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz.



Das Internationale Auschwitz Komitee zeigt sich erleichtert über das im Vergleich zu 2017 schlechtere Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl. Den AfD-Wahlerfolg in den beiden Bundesländern nannte Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner allerdings einen "dramatischen Weckruf" nicht nur an die demokratischen Parteien, sondern an die gesamte Gesellschaft.

Die demokratischen Parteien hätten die AfD im Wahlkampf viel zu selbstverständlich als "normalen" demokratischen Mitbewerber durchgehen lassen, ohne die AfD-Repräsentanten immer wieder auf ihre Rhetorik des Hasses, ihre Verachtung der Demokratie und ihre massive Verfilzung mit der Gewaltentwicklung in der "Querdenker"-Szene festzunageln, kritisierte Heubner.



Quellen: Alexander Moritz, dpa, MDR, epg, uwe