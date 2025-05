Asylpolitik

Die Polizei in den Ländern arbeite Schultern an Schulter mit der Bundespolizei, sagte Schuster im Deutschlandfunk . Der CDU-Minister stellte klar, dass man es mit den Kontrollen vor allem auf das Geschäft der Schleuser abgesehen habe. Wenn man dieses Geschäftsmodell zerschlage, werde der Zustrom an Migranten schnell versiegen. Die Gewerkschaft der Polizei hatte zuvor gewarnt, die verschärften Grenzkontrollen seien nicht lange durchzuhalten. Sie funktionierten derzeit nur, weil Dienstpläne umgestellt worden seien, Fortbildungen auf Eis lägen und der Abbau von Überstunden gestoppt sei, hieß es.