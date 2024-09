Überschwemmungen

Der Grünen-Politiker sagte im Deutschlandfunk , nach den verheerenden Hochwassern 1997 und 2003 habe man mithilfe des Bundes 3,3 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert. Es seien Deiche ertüchtigt und zurückgesetzt sowie Polder angelegt worden. Zudem habe man mobile Schutzanlagen errichtet und Meldeketten unter anderem mit Tschechien und Polen ausgebaut. Man werde allerdings weiter investieren müssen, so Günther. In Sachsen habe man seit Weihnachten nun das dritte Hochwasser erlebt. Der Hochwasserscheitel der Elbe soll am Nachmittag erreicht werden.