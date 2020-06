Sagen & Meinen Rassenunruhen - ein "grundfalscher" Begriff

Seit Wochen demonstrieren vor allem in den USA zehntausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Um die Bewegung zusammenzufassen, wird in einigen Medien von "Rassenunruhen" gesprochen. Doch neutral ist dieser Begriff nicht - und er benennt nicht treffend, was wirklich passiert.

Von Annika Schneider