Saudi-Arabien Bundespolizisten sollen Grenzschützer ausbilden

Gut ein Jahr nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi durch ein saudisches Spezialkommando in Istanbul nimmt die deutsche Bundespolizei die damals unterbrochene Grenzschützer-Ausbildung in dem arabischen Staat wieder auf. Unions-Fraktionsvize Thorsten Frei begründet das mit deutschen Interessen.

Von Johannes Kuhn

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek