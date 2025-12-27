Bürgerkrieg im Jemen

Im Jemen wütet sein Jahren ein Bürgerkrieg (Archivfoto). (picture alliance / AA / Mohammed Al-Wafi)

Die Separatisten der Gruppierung STC seien aufgerufen, sich aus den kürzlich eroberten Provinzen Hadramaut und Mahra zurückzuziehen, erklärte ein Sprecher der saudischen Regierung in Riad. Andernfalls müsse man eingreifen.

Saudi-Arabien reagierte damit auf eine Aufforderung des ​jemenitischen Präsidialrats. Dieser ​hatte um sofortige Maßnahmen zum Schutz der Zivilisten in den betroffenen Regionen gebeten. Die STC-Kräfte waren ursprünglich Teil einer von ​Saudi-Arabien geführten sunnitischen Allianz, die 2015 eine Offensive gegen die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen startete. Der STC wandte sich ⁠jedoch später ab und strebt eine Selbstverwaltung im Süden an. Ihr Anspruch schließt die wichtige Hafenstadt Aden ein, in der die von Saudi-Arabien unterstützte Regierung des Jemen ihren Sitz hat.

