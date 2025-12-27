Bürgerkrieg im Jemen
Saudi-Arabien droht Separatisten mit militärischen Schritten

Saudi-Arabien hat damit gedroht, sich erneut militärisch in den Bürgerkrieg im Jemen einzuschalten.

    Mitglieder der jemenitischen Armee in der Stadt Harad in der Provinz Hajjah. Im Hintergrund ein zerstörtes Gebäude
    Im Jemen wütet sein Jahren ein Bürgerkrieg (Archivfoto). (picture alliance / AA / Mohammed Al-Wafi)
    Die Separatisten der Gruppierung STC seien aufgerufen, sich aus den kürzlich eroberten Provinzen Hadramaut und Mahra zurückzuziehen, erklärte ein Sprecher der saudischen Regierung in Riad. Andernfalls müsse man eingreifen.
    Saudi-Arabien reagierte damit auf eine Aufforderung des ​jemenitischen Präsidialrats. Dieser ​hatte um sofortige Maßnahmen zum Schutz der Zivilisten in den betroffenen Regionen gebeten. Die STC-Kräfte waren ursprünglich Teil einer von ​Saudi-Arabien geführten sunnitischen Allianz, die 2015 eine Offensive gegen die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen startete. Der STC wandte sich ⁠jedoch später ab und strebt eine Selbstverwaltung im Süden an. Ihr Anspruch schließt die wichtige Hafenstadt Aden ein, in der die von Saudi-Arabien unterstützte Regierung des Jemen ihren Sitz hat.
