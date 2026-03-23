Außerdem habe das SPD-Präsidium einstimmig beschlossen, dass er die Verhandlungen mit der CDU über eine große Koalition führen solle. Am Wahlabend hatte Schweitzer seine weiteren Pläne zunächst offen gelassen. Derweil kündigte der erfolgreiche CDU-Spitzenkandidat Schnieder baldige Sondierungsgespräche an. Es gehe um die gemeinsame Verantwortung, für stabile Verhältnisse in Rheinland-Pfalz zu sorgen.
Neben CDU und SPD sind sonst nur noch die AfD und die Grünen im neuen Landtag vertreten. Da alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausschließen, zeichnet sich ein Bündnis aus CDU und SPD unter Führung Schnieders ab.
Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.