Rheinland-Pfalz

Scheidender Ministerpräsident Schweitzer will in Landespolitik bleiben und Gespräche mit CDU leiten

Der scheidende rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweitzer hat sich einen Tag nach der Niederlage seiner SPD bei der Landtagswahl zu seiner politischen Zukunft geäußert. Zwar werde er wie angekündigt nicht als Minister in die neue Landesregierung eintreten, sagte Schweitzer nach einer Präsidiumssitzung in Mainz. Er wolle aber sein Landtagsmandat antreten.