Beim Angriff auf einen Frachter der französischer Reederei CMA CGM sollen auch Besatzungsmitglieder verletzt worden sein. (Archivbild) (Boris Horvat/AFP/dpa)

Nach Angaben der französischen Reederei CMA CGM wurde das Containerschiff "San Antonio" dabei gestern beschädigt. Die Besatzungsmitglieder seien von Bord geholt worden, es soll auch mehrere Verletzte geben. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Am Montag hatten die USA eine Geleitschutz-Mission für die Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus begonnen. Die Mission ist jedoch derzeit wieder ausgesetzt . US-Präsident Trump teilte mit, während der Pause solle geprüft werden, ob ein Friedensabkommen mit dem iranischen Regime zustandekommen könne. Er betonte, dass die Blockade iranischer Häfen bestehen bleibe. Die USA schlugen auch vor, eine multinationale Marinekoalition aufzubauen, um die Meerenge nach Ende des Konflikts zu sichern.

Der iranische Außenminister Araghtschi traf derweil seinen chinesischen Amtskollegen Wang in Peking. Nach dem Gespräch erklärte Araghtschi, der Iran werde ausschließlich ein faires und umfassendes Abkommen mit den USA akzeptieren.

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Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.