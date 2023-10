Dabei gehe es auch darum, die bestehenden Gesetze und Vorschriften zu vollziehen. Unionsfraktionschef Merz drängte in seiner Rede ebenfalls auf ein Durchgreifen der Justiz.

Bundesjustizminister Buschmann sagte im Sender RBB, um das Recht auf der Straße durchzusetzen, sei es wichtig, dass die Polizei die Identitäten mutmaßlicher Straftäter bei Demonstrationen feststelle. Im Zweifelsfall müssten Personen dafür festgenommen und Beweise gesichert werden.

Gestern wurden bei pro-palästinensischen Kundgebungen 65 Polizisten verletzt. 174 Personen seien vorübergehend festgenommen worden, hieß es. Auch in Frankfurt am Main griff die Polizei ein, damit das Verbot einer pro-palästinensischen Mahnwache eingehalten wird.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul sprach mit Blick auf die Kundgebungen und die Unterstützer der Terrororganisation Hamas in Deutschland von einem "ungeheuren Zustand" und einer "irren" Lage. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk zugleich, man müsse nüchtern damit umgehen. Die Lage in NRW sei derzeit mit der in Berlin nicht vergleichbar. Die Wirkung des von der Bundesregierung geplanten Betätigungsverbots für die Hamas beurteilte Reul skeptisch. An sich sei das Verbot klug, man dürfe sich davon nur nicht versprechen, dass die Probleme gelöst würden.