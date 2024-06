Ukraine-Konferenz in der Schweiz

Bundeskanzler Scholz reist nach dem Abschluss des G7-Gipfels in Italien direkt in die Schweiz weiter. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Es gehe zunächst nur um den Einstieg in einen möglichen Friedensprozess, betonte der SPD-Politiker. Auch der frühere Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, bekräftigte, dass Russland künftig in irgendeiner Form einbezogen werden müsse. Auch eine Teilnahme Chinas sei wichtig, sagte Ischinger im Deutschlandfunk. Das Treffen in der Schweiz diene nun vor allem dazu, die breite Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren.

Die Initiative für die Konferenz ging von der Ukraine aus. Präsident Selenskyj nimmt an dem Gipfel persönlich teil. Aus den USA kommt Vizepräsidentin Harris.

Konferenz findet ohne Russland und China statt

Der russische Präsident Putin wurde nicht eingeladen. Er hatte gestern Bedingungen für eine Waffenruhe genannt . So solle die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten und sich aus den russisch besetzten Gebieten zurückziehen. Die Ukraine sowie die NATO und die USA wiesen den Vorschlag umgehend zurück. Das Kiewer Außenministerium warf Putin vor, am Vorabend der Friedenskonferenz die Welt spalten zu wollen. Russland plane weiterhin die Fortsetzung des Krieges und eine weitere Aggression in Europa.

Die chinesische Staatsführung hat ihre Teilnahme an der Schweizer Friedenskonferenz abgesagt. Einflussreiche Verbündete Russlands wie Indien und Südafrika sind zwar dabei, aber nicht auf Ministerebene vertreten. Brasilien beteiligt sich nur als Beobachter.

Varwick fordert Strategien für Verhandlungen mit Russland

Der Politikwissenschaftler Johannes Varwick von der Universität Halle-Wittenberg sprach angesichts der fehlenden Einladung Russlands von einer reinen Solidaritätskonferenz für die Ukraine. Das sei zwar wichtig und richtig, man müsse aber auch Strategien für Verhandlungen mit Moskau entwickeln, sagte Varwick im Deutschlandfunk . Man müsse zwischen der Unterstützung eines überfallenen Staates, Eskalationsrisiken und Erfolgsaussichten abwägen, auch wenn das voller Dilemmata sei, betonte Varwick.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 15.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.