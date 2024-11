Robert Habeck im Blick auf den Ausgang der US-Wahl: "Wir müssen unsere Stärke in den Dienst Europas stellen." (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

In der Diskussion um den Termin einer Vertrauensfrage sagte Robert Habeck, er habe "Respekt vor der Position", die dem Bundeskanzler durch die Verfassung zukomme. Er fände es aber nicht gut, wenn diese besondere Stellung mit politischen Projekten verknüpft werde. Die könne man so oder so durchführen. Habeck sagte, auch nach der Vertrauensfrage bleibe Zeit, wichtige Gesetze noch zu verabschieden.

Vor allem wichtige Themen wie eine Verfassungsreform zum Schutze des Bundesverfassungsgerichts, die Krankenhausreform, Infrastrukturprojekte und der Bundeswehr-Etat sind nach Habecks Ansicht „notwendig für die Sicherheit, das Fortkommen und das Wachstum in Deutschland“. Diese dürften nicht mit der Diskussion um die Vertrauensfrage verknüpft werden.

Habeck befürchtet Blockade durch AfD und BSW

Es müsse jetzt getan werden, was möglich ist: "Wenn wir davon ausgehen, dass wir keine Zweidrittel-Beschlüsse nach einer Bundestagswahl aus der demokratischen Mitte heraus mehr erreichen, dann müsste indirekt mit Putin verhandelt werden", so Habeck im Interview.

Führung in Europa

Habeck nutzte das Interview auch, um die Notwendigkeit einer geschlossenen europäischen Position zu betonen – gerade angesichts der politischen Entwicklungen in den USA und der russischen Aggression in der Ukraine.

Dass Europa derzeit gespalten sei, liege vor allem daran, dass Deutschland nicht ausreichend führe. Führung in Europa bedeute, die Stärke Deutschlands in den Dienst der europäischen Sache zu stellen. Dazu müsse Deutschland immer auf der Seite der Mehrheit in der EU stehen. In der Vergangenheit sei die Bundesrepublik in Europa zu viele Sonderwege gegangen. Als Beispiel nannte Habeck das Festhalten der Bundesregierung am Pipeline-Projekt Nord Stream 2.

Habecks Kanzlerkandidatur: Angebot an die Bürgerinnen und Bürger

Am Freitag (08.11) hatte Habeck seine Kandidatur als Kanzlerkandidat der Grünen offiziell bekannt gegeben. Ein Parteitag in der kommenden Woche soll über seine Nominierung entscheiden. Angesichts schlechter Umfragewerte seiner Partei sei sich Habeck bewusst, dass die Ausgangslage nicht optimal sei.

Er betonte, es gehe ihm darum, ein glaubwürdiges Angebot an die Bürgerinnen und Bürger zu formulieren und Vertrauen zurückzugewinnen.. Es gebe viel aufzuholen. "Ob es gelingt und ob es angenommen wird, werden wir sehen."

Das vollständige Transkript folgt in Kürze.