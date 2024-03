Bundeskanzler Scholz beim EU-Gipfel in Brüssel (Omar Havana / AP / dpa / Omar Havana)

Moskau habe sich verrechnet, wenn es glaube, dass man nicht in der Lage sei, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie es notwendig sei, sagte Scholz vor Beginn des EU-Gipfeltreffens in Brüssel. Er rechne mit einer breiten Zustimmung für das Vorhaben. Der Kanzler mahnte zugleich an, dass andere EU-Staaten ihre Militärhilfen für die Ukraine erhöhen sollten.

Geld soll in "Friedensfaszilität" investiert werden

Scholz für EU-Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina

