Ukraine-Konferenz in der Schweiz

Die Bedingungen von Russlands Präsident Putin für ein Kriegsende wies Scholz als Vorstoß für einen Diktatfrieden zurück. Auch der frühere Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, bekräftigte, dass Russland künftig in irgendeiner Form einbezogen werden müsse. Auch eine Teilnahme Chinas sei wichtig, sagte Ischinger im Deutschlandfunk. Das Treffen in der Schweiz diene nun vor allem dazu, die breite Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren.

Die Initiative für die Konferenz ging von der Ukraine aus. Präsident Selenskyj nimmt an dem Gipfel persönlich teil. Aus den USA kommt Vizepräsidentin Harris.

Der russische Präsident Putin wurde nicht eingeladen. Er hatte gestern Bedingungen für eine Waffenruhe genannt . So solle die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten und sich aus den russisch besetzten Gebieten zurückziehen. Die Ukraine sowie die NATO und die USA wiesen den Vorschlag umgehend zurück. Das Kiewer Außenministerium warf Putin vor, am Vorabend der Friedenskonferenz die Welt spalten zu wollen. Russland plane weiterhin die Fortsetzung des Krieges und eine weitere Aggression in Europa.