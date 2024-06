ARD-Sommerinterview mit Bundeskanzler Scholz (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Im ARD-Fernsehen betonte er, sei es wichtig, auch mit den Menschen darüber zu sprechen. Daraus könnten Lehren für die Zukunft gezogen werden. Manche strikte Maßnahmen gegen die Pandemie seien aus heutiger Sicht überzogen gewesen. Als Beispiele nannte er das Verbot von Spaziergängen, die Teilnahme an Beerdigungen oder nächtliche Ausgangssperren. Die Corona-Aufarbeitung will die Bundesregierung dem Bundestag überlassen. Die Fraktionen sind sich bisher noch uneinig. Die SPD favorisiert ebenfalls einen Bürgerrat, die FDP fordert eine Enquete-Kommission bestehend aus Abgeordneten und Experten.

Angesichts der Kritik am Bürgergeld will Scholz nach eigenen Worten dafür sorgen, die "Treffsicherheit" zu erhöhen. Niemand dürfe sich davor drücken, die eigene Arbeitslosigkeit zu überwinden. Im Streit um den Bundeshaushalt verteidigte Scholz die von Finanzminister und FDP-Chef Lindner geplante Einsparungen. Man müsse mit dem Geld auskommen, das man habe. Daran führe kein Weg vorbei. Scholz äußerte sich auch zu den bevorstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Sollte die AfD im September einen Ministerpräsidenten stellen, wäre das - Zitat - "sehr bedrückend". Sorge bereite ihm ferner die Parlamentswahl in Frankreich nächsten Sonntag. Umfragen sehen dort die rechtsnationale Partei Rassemblement National vorn.

