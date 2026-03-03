Schriftsteller Navid Kermani: "Hoffe, dass die Amerikaner einen Plan haben und nicht blind bombardieren. Wie es aussieht, ist das aber nicht der Fall." (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Der SPD-Politiker Mützenich forderte Bundeskanzler Merz auf, bei seinem heutigen Treffen mit US-Präsident Trump in Washington das Völkerrecht zu thematisieren. Es sei die Haltelinie der internationalen Ordnung. Eine andere Richtschnur gebe es nicht.

