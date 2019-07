Vor gut zwei Jahren haben Astronomen Radioteleskope auf vier Kontinenten zusammengeschaltet, um ein Schwarzes Loch zu fotografieren. Die Auswertung der Daten war sehr aufwändig. Doch schließlich zeigte sich tatsächlich ein schwarzer Kreis, der von einem hellen Ring umgeben ist.

Die Beobachtungen erfolgten im Bereich der Millimeterwellen, die für das bloße Auge unsichtbar sind. Die rot-gelbe Farbe, die das Forscherteam dem unregelmäßig strukturierten Lichtring gegeben hat, ist also willkürlich ausgewählt.

Das Bild hätte man genauso gut in Schwarz-Weiß oder Grün-Blau präsentieren können. Die Veröffentlichung des kolorierten Fotos, die zeitgleich an sechs Orten weltweit erfolgt ist, sorgte für großes Aufsehen. Bei Beobachtungen im sichtbaren Licht ist in der Galaxie M87 vom Schwarzen Loch nichts zu sehen (Hubble/NASA/ESA)

Das rief auch einige Spötter auf den Plan. Die Satiriker der "Intensivstation" meinten, die Vorderladeröffnung einer handelsüblichen Waschmaschine sähe genauso aus und die Karikaturisten Greser und Lenz fühlten sich gar an einen entzündeten Schließmuskel erinnert.

In der Tat fragen sich auch manche Fachleute, ob der Aufwand für dieses Foto gerechtfertigt war. Denn wissenschaftlich ist das Bild nicht sehr ergiebig: Noch immer ließe sich der dunkle Kreis auch durch andere sehr kompakte Objekte erklären und nicht nur durch ein Schwarzes Loch.

Zudem passt das Bild leider genau zu den Vorhersagen der Relativitätstheorie. Dabei hatten die Forscher gehofft, endlich Abweichungen der Theorie zu finden.

Das wäre dann vielleicht sogar einen Nobelpreis wert gewesen. So aber ist es einfach ein schönes buntes Bild.