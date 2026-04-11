Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuel Schwesig, in Berlin (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Mit ihren Aussagen unterstützt Schwesig den Vorschlag von Bundesfinanzminister Klingbeil, mit staatlichen Eingriffen auf die hohen Kraftstoffpreise zu reagieren. Wirtschaftsministerin Reiche, CDU, hatte gestern Forderungen der SPD als teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig zurückgewiesen.

Der Grünen-Vorsitzende Banaszak kritisierte die Auseinandersetzung in der Koalition als verantwortungslos. Die Menschen hätten ein Recht auf eine handlungsfähige Regierung. Banaszak verlangte eine Senkung der Stromsteuer, die durch eine Übergewinnsteuer für Ölkonzerne finanziert werde.

Zwischen der Union und der SPD soll es weitere Gespräche über das Vorgehen geben.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.