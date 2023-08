Was regelt das Selbstbestimmungsgesetz?

Cis, trans, non-binär: Es gibt eine Vielzahl von Geschlechtsidentitäten jenseits der traditionellen männlichen und weiblichen Kategorien. In Deutschland hat jede*r das Recht auf seine und ihre geschlechtliche Selbstbestimmung, so steht es im Grundgesetz.

Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren, sollen es mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz einfacher haben, den Eintrag dazu zu ändern. Mittlerweile gibt es vier mögliche Angaben beim Geschlecht im Personenstandsregister: männlich, weiblich, divers, keine Angabe.

Menschen, die ihren Geschlechtseintrag geändert haben, können sich zudem als "Elternteil" in Geburtsurkunden ihrer Kinder eintragen lassen. Das Gesetz verbietet zudem die Offenlegung früherer Geschlechtseinträge oder Namen gegen den Willen der betroffenen Menschen, um diese vor einem Zwangsouting zu schützen. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Ja. Aber sie dürfen den Geschlechtseintrag nicht eigenständig ändern: Kinder bis 14 Jahre benötigen die Zustimmung ihrer Sorgeberechtigten, um eine Änderung vorzunehmen. Minderjährige ab 14 Jahren können die Änderungserklärung zwar selbst abgeben, die Zustimmung der Sorgeberechtigten bleibt jedoch erforderlich.

Können sich die Eltern nicht einigen, kann das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils diesem die alleinige Entscheidung übertragen. Maßstab ist das Kindeswohl. Bei Gefährdung des Kindeswohls kann das Familiengericht Schutzmaßnahmen bis hin zum Entzug des Sorgerechts ergreifen - etwa, wenn die Eltern entgegen dem Willen des Kindes dessen Geschlechtseintrag ändern lassen wollen.

Dazu gibt es keine Beschränkung im Gesetz. Die Änderung wird allerdings erst nach drei Monaten wirksam, mit einer einjährigen Sperrfrist für eine erneute Änderung.

Laut dem Statistischen Bundesamt unterzogen sich im Jahr 2021 in Deutschland etwa 2.600 Personen einer geschlechtsangleichenden Operation. Die größte Anzahl dieser Eingriffe (50,8 Prozent) wurde in der Altersgruppe der 20- bis unter 30-Jährigen durchgeführt. In den vergangenen Jahren ist die Anzahl dieser Eingriffe deutlich gestiegen. Dabei entscheiden sich nicht alle Transmenschen für eine Geschlechtsangleichung. Schätzungen zufolge liegt die Quote unter 50 Prozent. Besonders Transmänner zögern oft aufgrund der Komplexität und der weitreichenden Folgen der Operation.