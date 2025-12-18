Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (l) spricht mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa (Stephanie Lecocq/Pool Reuters/AP)

Ratspräsident Costa sagte vor Beginn des Gipfels, man werde nicht ohne eine Einigung auseinandergehen. Polens Regierungschef Tusk erklärte, es gebe eine einfache Wahl und sagte wörtlich "Entweder heute Geld oder morgen Blut". Bundeskanzler Merz bekräftigte seine Forderung, eingefrorene russische Vermögenswerte dafür zu nutzen. Merz äußerte die Hoffnung, die Bedenken Belgiens, wo sich ein Großteil des eingefroren Geldes befindet, gemeinsam ausräumen zu können.

Am Vormittag signalisierte der belgische Regierungschef De Wever Verhandlungsbereitschaft, um zu einer gemeinsamen Lösung zu gelangen. Womöglich sei man doch etwas flexibler hinsichtlich eines Kompromisses, sagte De Wever. Der CSU-Europaabgeordnete Ferber sagte im Deutschlandfunk, Belgien habe hart gepokert, was die Höhe der Sicherheiten angehe . Letzten Endes sei er jedoch optimistisch, dass eine Lösung gefunden werde, die Belgien mittragen könne.

