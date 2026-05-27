Nach schweren russischen Angriffe

Ein Flugabwehrraketensystem Patriot (Archivbild). (picture alliance / Jörg Carstensen )

Nach Angaben eines Beraters schrieb Selenskyj einen entsprechenden Brief an Präsident Trump und den Kongress in Washington. In dem Schreiben heißt es laut Medienberichten, beim Schutz gegen ballistische Raketen sei die Ukraine fast vollständig von den USA abhängig. Demnach beklagt Selenskyj auch, dass Waffenlieferungen über das PURL-Programm nicht mehr der Bedrohungslage des Landes entsprächen. Mit dem Programm werden Waffen in den USA gekauft und von NATO-Ländern bezahlt.

Angriff mit Hyperschallrakete

Über das Pfingstwochenende hatte die russische Armee die Ukraine und insbesondere die Hauptstadt Kiew massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dabei setzte sie auch die Hyperschallrakete "Oreschnik" ein. Später forderte Moskau alle Ausländer und Diplomaten auf, wegen bevorstehender Attacken Kiew zu verlassen. Dies stieß international auf scharfe Zurückweisung.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.