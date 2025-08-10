Vor Trump-Putin-Gipfel

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (imago / Gruppo LiveMedia / Domenico Cippitelli)

Der Krieg müsse auf faire Weise beendet werden, erklärte Selenskyj. Er sei deshalb allen dankbar, die auf der Seite der Ukraine stünden. Sein Land verteidige europäische Sicherheitsinteressen.

Vor dem für Freitag geplanten Gipfel-Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin in Alaska hatten europäische Staaten eine gemeinsame Position für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs formuliert. So solle der derzeitige Frontverlauf Ausgangspunkt für Verhandlungen sein, heißt es in einer Erklärung von Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Großbritannien, Finnland und der EU-Kommission. Notwendig seien zudem robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Der Weg zum Frieden könne nicht ohne Kiew entschieden werden.

