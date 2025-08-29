Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (imago / Gruppo LiveMedia / Domenico Cippitelli)

Das teilte Selenskyj nach einer Videoschalte mit den Staats- und Regierungschefs Polens, der baltischen Staaten sowie Dänemarks mit. Der ukrainische Präsident erklärte, es brauche klare Antworten darauf, wer seinem Land bei einem erneuten russischen Angriff militärisch helfen werde.

Heute beraten die Außen- und Verteidigungsminister der EU über weitere Sanktionen gegen Moskau. Bei dem Treffen in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen dürften auch die Sicherheitsgarantien Thema sein. Nach den schweren russischen Luftangriffen auf Kiew ist die Zahl der Toten nach Angaben der ukrainischen Behörden auf mindestens 23 gestiegen. Bei dem Beschuss war auch die EU-Vertretung in der ukrainischen Hauptstadt beschädigt worden. Die Angriffe waren international auf Empörung gestoßen.

